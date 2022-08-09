В Краснодаре отремонтировали участки двух улиц в поселке Российском

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорожники завершили ремонт на участках улиц Тверской — от Ратной Славы до Сахалинской и 2-й Тверской — Ратной Славы до Комарова.

Всего привели в порядок дорогу протяженностью 500 метров. Рабочие заменили покрытие проезжей части, нанесли разметку, а также установили остановки и бордюры.

Сейчас на улице Тверской строят школу и детский сад. Их планирую ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В поселке Российском в этом году также планируют начать масштабную реконструкцию улицы Ратной Славы — от Тверской до ЖК «Прованс», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: жители поселка Российского под Краснодаром пожаловались на разбитую «плывущую» дорогу.