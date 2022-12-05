В Краснодаре отметили Всемирный день волонтера

В честь праздника заслуженные награды получили добровольцы Кубани.

В краснодарскую филармонию пригласили около сотни человек, чтобы вручить им краевые премии. Каждый лауреат совершил немало общественно значимых дел. Максим Ярешко руководил группой волонтеров, которые устраняли последствия наводнения в Горячем Ключе.

«Брали адреса, телефоны — выходили на связь. Направляли ребят по конкретному адресу, они делали там полностью уборку помещений, откачивали воду. Здания, которые завалились — это все перебирали», — рассказал заместитель руководителя сектора предпринимательства «Кубанского союза молодежи» Максим Ярешко.

Волонтеры в этом году реализовали множество проектов. Это создание комфортных условий для людей-инвалидов, охрана окружающей среды, работа с молодежью. Имена лауреатов внесут в Летопись благотворителей Кубани.

«Свыше 340 благотворительных организаций на территории Краснодарского края сегодня работают. Они занимаются разными направлениями. Благотворительные организации занимаются и поддержкой наших военных на территории проведения специальной военной операции. Деятельность волонтеров безгранична на сегодняшний день», — сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Премию «За благотворительность и добровольчество» в крае вручают уже 15-й год. Ее лауреатами за это время стали более 700 человек.