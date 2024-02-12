В Краснодаре отметили 35-летие вывода советских войск из Афганистана

Торжественное мероприятие прошло в Центральном концертном зале Краснодара.

Вывод Ограниченного контингента советских войск с территории афганской республики состоялся 15 февраля 1989 года. В мероприятии, посвященном этой дате, приняли участие директор департамента внутренней политики Краснодарского края Александр Бородавка, председатель комитета ЗСК, Герой России Евгений Шендрик, ветераны боевых действий, представители волонтерских и молодежных организаций.

Александр Бородавка сообщил о том, что службу в составе Ограниченного контингента советских войск прошли более 13 тыс. жителей Кубани. Более 3,5 тыс. награждены боевыми орденами и медалями, пятеро стали Героями Советского Союза.

«К сожалению, не все вернулись домой — мы потеряли 270 земляков. Нам, живущим сегодня, важно помнить о героизме и стойкости наших солдат, хранить память о тех, чья кровь пролилась на далекой афганской земле», — сказал директор краевого департамента внутренней политики.

Он также поблагодарил ветеранов-афганцев за общественную работу. С первых дней начала спецоперации все общественные организации ветеранов боевых действий Кубани активно помогают выполняющим боевые задачи военнослужащим российской армии.

Членам Краснодарской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вручили награды администрации Краснодарского края и ЗСК. Около 30 человек получили благодарности и почетные грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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