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В Краснодаре отменили предупреждение о сильной жаре на 9 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otmenili-preduprezhdenie-o-silnoj-zhare-na-9-avgusta
В Краснодаре отменили предупреждение о сильной жаре на 9 августа
Фото jplenio, pixabay.com

По данным Краснодарского ЦГМС, предупреждение о сильной жаре на 9 августа в Краснодаре и в крае отменено.

Во второй половине дня и вечером 9 августа температура воздуха в крае будет в пределах +32…+37 °С, в Краснодаре +33…+35 °С.

Сильная жара на Черноморском побережье также не ожидается. Во второй половине дня и вечером 9 августа температура воздуха составит +33…+35 °С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

При этом в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности. По данным синоптиков, 8 и 9 августа местами в юго-западных районах края сохранится, а в центральных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Также 8 и 9 августа в Краснодаре, местами в крае и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: высокая пожароопасность: жара до +37 °C ожидается 8 августа в Краснодарском крае.

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