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В Краснодаре открыли самый крупный на Кубани кадровый центр «Работа России»

Общество
15.08.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-samyj-krupnyj-na-kubani-kadrovyj-tsentr-rabota-rossii
В Краснодаре открыли самый крупный на Кубани кадровый центр «Работа России»

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова посетила новый центр и офис управления соцзащиты населения на улице Петра Метальникова в Прикубанском округе.

Минькова отметила, что Прикубанский округ — самый большой в Краснодаре и центр был необходим. Теперь жители кроме офиса на Атарбекова смогут получать услуги в центре на улице Петра Метальникова. Новый офис расположен в соответствии с требованием транспортной доступности.

«Сегодня более 60% состоящих на учете в центре занятости города и 124 тыс. получателей мер соцподдержки — жители именно Прикубанского округа», — добавила вице-губернатор.

Новый кадровый центр оказывает услуги по трудоустройству и профобучению. Здесь работают 22 окна приема соискателей и 4 окна — для работодателей. Там планируют проводить ярмарки вакансий. В центре есть конференц-залы, переговорные и детский уголок. В офисе управления соцзащиты открыли 16 окон, которые будут принимать жителей по электронной очереди и без перерыва. В офисе оборудовали зону ожидания и детский уголок.

Из бюджета Кубани на открытие офисов выделили более 55 млн рублей. В них будут работать около 100 специалистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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