Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому

Общество
19.08.2022 14:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-pamyatnik-hudozhniku-ivanu-ajvazovskomu
В Краснодаре открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому

Монумент установили на улице Ставропольской. Авторы скульптуры подчеркнули любимую тему мариниста.

Кроме того, рядом с памятником сейчас работает выставка репродукций самых популярных работ художника. Всего за свою жизнь мастер написал более 6 тыс. полотен.

К слову, в этом году исполнилось 205 лет со дня рождения Ивана Айвазовского.

Читайте также: в Краснодаре реставрируют дом екатеринодарского галантерейщика Купцова.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
  6. В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
Прямой эфир
Мы в соцсетях