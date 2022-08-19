В Краснодаре открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому

В Краснодаре открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому

Монумент установили на улице Ставропольской. Авторы скульптуры подчеркнули любимую тему мариниста.

Кроме того, рядом с памятником сейчас работает выставка репродукций самых популярных работ художника. Всего за свою жизнь мастер написал более 6 тыс. полотен.

К слову, в этом году исполнилось 205 лет со дня рождения Ивана Айвазовского.

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