В Краснодаре открыли новый избирательный участок в школе № 22

Видео канала «Кубань 24»

К этим выборам на Кубани появились новые участки. Впервые жители Краснодара смогли проголосовать в школе № 22.

Она находится в растущем микрорайоне на Западном обходе. Это учебное заведение построили недавно и сейчас открыли в нем избирательный участок. Там завершили подготовку к выборам буквально перед самым началом голосования.

«На участке расставлены урны, кабины для голосования, осуществлена доставка бюллетеней в сопровождении полиции на участок», — сказала председатель избирательной комиссии участка № 23-30 Марина Лященко.

Голосование здесь проходило с соблюдением необходимых санитарных норм. На входе обрабатывали руки антисептиком, измеряли температуру. За три дня на этом участке ожидают 1,5 тыс. избирателей.