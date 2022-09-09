В Краснодаре открыли новый избирательный участок в школе № 22
Общество
09.09.2022 20:35
К этим выборам на Кубани появились новые участки. Впервые жители Краснодара смогли проголосовать в школе № 22.
Она находится в растущем микрорайоне на Западном обходе. Это учебное заведение построили недавно и сейчас открыли в нем избирательный участок. Там завершили подготовку к выборам буквально перед самым началом голосования.
«На участке расставлены урны, кабины для голосования, осуществлена доставка бюллетеней в сопровождении полиции на участок», — сказала председатель избирательной комиссии участка № 23-30 Марина Лященко.
Голосование здесь проходило с соблюдением необходимых санитарных норм. На входе обрабатывали руки антисептиком, измеряли температуру. За три дня на этом участке ожидают 1,5 тыс. избирателей.
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