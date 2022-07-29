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В Краснодаре открылась выставка в рамках международного форума «Мир, как вижу его Я»

Культура
29.07.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkrylas-vystavka-v-ramkah-mezhdunarodnogo-foruma-mir-kak-vizhu-ego-ya
Видео канала «Кубань 24»

В художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка «Пробуждение», проводимая в рамках VII международного форума «Мир, как вижу его Я». На ней представлены картины преподавателей и учащихся художественных школ края.

В экспозиции собраны портреты, натюрморты и пейзажи.

«Выставка «Мир, как вижу его Я» предусматривает возможность показать тех педагогов, которые работают с нашими детьми. Уровень Краснодарского края — когда педагог имеет два профильных образования — и педагогическое, и творческое, сам умеет рисовать и представить что-либо. А здесь мы показываем через детей, как работают наши педагоги на местах», — сказал руководитель Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов «Содружество» Павел Снаксарев.

Среди организаторов проекта есть волонтеры Краснодарского центра реабилитации искусством. На открытие выставки они пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья и провели для них мастер-класс, на котором учили смешивать краски и наносить их на холст.

Читайте также: в музее Коваленко в Краснодаре представят картины Рериха из фондов Русского музея.

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