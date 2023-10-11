В Краснодаре открылась выставка сладких скульптур «Шоколадные истории»

Экспонаты из шоколада выставили в музее имени Е. Д. Фелицына. Каждый из них имеет свой прототип, который хранится на этой же площадке.

«Как в кондитерских изделиях создают нетипичные сочетания, так и в музее имени Фелицына постоянно придумывают необычные формы для знакомства с историей Кубани. На этот раз в музее открывается выставка “Шоколадные истории”», — рассказал корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Тот, кто стоит за творческим подвигом, вложил свой талант и мастерство, чтобы оживить историю и природу края в сладких формах.

«Я родился на комбинате питания. Там работала мои мама и бабушка. У меня не было выбора, где находиться. Я находился среди сладостей, сгущенки. Единственная просьба мамы была — это не быть кондитером. Когда я стал шеф-поваром и директором ресторана, это было удачно. Но все равно хотелось делать сладости», — поделился шоколатье, автор экспозиций выставки «Шоколадные истории» Николай Попов.

«Кинжал в ножнах — один из экспонатов выставки. Рукоять и пластина украшены изображениями павлина и орла. Копия сделана из чистого шоколада, а оригинал кинжала находится в этом же музее этажом ниже», — сообщил Абраамян.

Гости выставки окунулись в мир шоколадных произведений и насладились уникальной комбинацией изящества и вкуса. Всего на выставке кондитер представил более 150 шоколадных реплик.

«Эти работы обладают высокой художественной ценностью, потому что обычно о шоколаде говорят как о продукте. Но это может быть не только продукт, а материал, из которого можно лепить уникальные шедевры», — отметила посетитель выставки Елена Королева.

Каждый экспонат — полностью ручная работа. Трогать их руками посетителям нельзя, но полюбоваться ими можно до 21 января. Стоимость билета на выставку варьируется от 450 до 500 рублей.