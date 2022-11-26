В Краснодаре открылась первая полномасштабная мультимедийная выставка об истории Украины

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Экспозицию «Украина. На переломах эпох» открыли в краснодарском парке «Россия – моя история». В числе первых ее посетили митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

На открытии также были студенты образовательных учреждений края, курсанты военных вузов.

«Внимательно ознакомьтесь с материалами экспозиции. Здесь представлено много интересного, познавательного и поучительного. Того, что мы с вами хорошо должны знать, чтобы препятствовать распространению тех явлений, которые бывают губительны для нашей Родины», — отметил митрополит Григорий.

«Украина. На переломах эпох» — пока первая и единственная в России полномасштабная мультимедийная выставка, посвященная истории Украины. Ее цель — объективно показать общую историю двух стран и двух народов.

«Сегодня много желающих переписать историю. Такие просветительские проекты призваны привести вас к истине, к точным и проверенным сведениям. Эта выставка дает объективный и непредвзятый взгляд на вещи. Россия и Украина всегда были едины. У нас — общая вера, традиции, культура. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, сегодня мы обращаемся к истории», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Выставка будет открыта для всех желающих до 18 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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