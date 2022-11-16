В Краснодаре открылась четвертая творческая выставка архитекторов

Видео канала «Кубань 24»

В выставочном зале краевой столицы посетители могут познакомиться с творчеством проектировщиков Кубани и Адыгеи. Главная цель организаторов выставки — показать многогранность профессионального творчества.

«Подобные выставки помогают людям раскрыть себя для других, показать грани своего таланта и, наверное, подстегивают тех, кто еще не решился тоже заняться чем-то интересным, творческим», — сообщил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

В экспозиции представлено более 130 работ, выполненных в разных стилях. Например, архитектор из Краснодара Наталья Мутасова показала картины, главный мотив которых — природа.

«Природа — вечный образец искусства, это неисчерпаемый кладезь творчества. Очень красивые краски, очень приятные картины в основном получаются по этой теме», — сказала Наталья Мутасова.

Творческие работы архитекторов выставляются в краевой столице уже в четвертый раз.