В Краснодаре открылась четвертая творческая выставка архитекторов
В выставочном зале краевой столицы посетители могут познакомиться с творчеством проектировщиков Кубани и Адыгеи. Главная цель организаторов выставки — показать многогранность профессионального творчества.
«Подобные выставки помогают людям раскрыть себя для других, показать грани своего таланта и, наверное, подстегивают тех, кто еще не решился тоже заняться чем-то интересным, творческим», — сообщил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.
В экспозиции представлено более 130 работ, выполненных в разных стилях. Например, архитектор из Краснодара Наталья Мутасова показала картины, главный мотив которых — природа.
«Природа — вечный образец искусства, это неисчерпаемый кладезь творчества. Очень красивые краски, очень приятные картины в основном получаются по этой теме», — сказала Наталья Мутасова.
Творческие работы архитекторов выставляются в краевой столице уже в четвертый раз.
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