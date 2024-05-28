В Краснодаре отговорили от опасного поступка мужчину, вылезшего из окна

Инцидент произошел 28 мая на территории одного из многоквартирных домов на улице Прокофьева в Музыкальном микрорайоне.

Жильцы многоэтажки заметили, что их сосед, находящийся в подозрительном состоянии, вылез в окно своей квартиры и мог упасть с большой высоты. Они сообщили об этом в полицию. Вскоре на место прибыли сотрудники ППС.

Полицейские поднялись в квартиру к мужчине и начали с ним говорить. Их разговор длился около часа. Мужчина, который внешне был пьян, рассказал правоохранителям о своих личных проблемах и необходимости в оказании психологической помощи.

Полицейские отговорили мужчину совершать необдуманный поступок и убедили его слезть с окна и вернуться в квартиру. Его передали сотрудникам специализированного медицинского учреждения для оказания необходимой помощи, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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