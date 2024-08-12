В Краснодаре осудили иностранца, убившего «братков» на РМЗ в 90-х за рэкет

Приговор в отношении 52-летнего гражданина Грузии, которого обвиняли в умышленном убийстве двух человек, вынес Советский районный суд Краснодара.

Установили, что мужчина в 90-е годы занимался торговлей на Сенном рынке в Краснодаре. В начале 1996 года у него произошел конфликт с двумя людьми, которые угрожали ему пистолетом и требовали регулярно передавать им долю от денег, заработанных от продажи товаров.

Помимо угроз, спустя время один из рэкетиров избил мужчину из-за отказа отдавать им деньги с торговли.

В ночь на 8 марта 1996 года подсудимый дождался, пока вымогатели уснули, и проник к ним в дом. Он взял с их стола пистолет и выстрелил по два раза обоим в голову. Они скончались на месте.

После убийства мужчина забрал с собой пистолет и скрылся с места преступления. В том же году его объявили в розыск. Впоследствии он отбывал наказание за совершение другого преступления, где и дал признательные показания по убийству 28-летней давности.

Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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