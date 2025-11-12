В Краснодаре оштрафовали водителя, перевозившего на крыше машины мужской манекен

Очевидцы поделились видео с необычным автомобилем в соцсетях. Его заметили днем 12 ноября на улице Красной.

На кадрах видно, как по центру города едет легковушка, на крыше которой с помощью деревянных досок вертикально закреплен мужской манекен в одежде.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили 29-летнего водителя на улице Красной. Мужчина управлял отечественным легковым авто с закрепленным на крыше манекеном, что является нарушением правил перевозки грузов.

По словам нарушителя, таким способом он планировал привлечь внимание горожан к бренду верхней одежды. С водителем провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий в будущем. Также его оштрафовали на 500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

