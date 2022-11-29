В Краснодаре определят победителей финального этапа первого Кубка губернатора по гандболу

В Краснодаре стартовал финальный этап первого Кубка губернатора Краснодарского края. Соревнования проходят одновременно и среди женских, и среди мужских коллективов.

Первыми на паркет вышли девушки. На старте матча лучше выглядели гандболистки в красно-черной форме. Несколько минут они не позволяли отличиться оппоненткам.

«Мы вернулись с первенства России, сразу после этого начался Кубок губернатора. Мы начали играть с «Гепардами». Это девочки из нашей школы. Начали мы хорошо игру, с 5:0″, — рассказала игрок команды ДЮСШ КК из Краснодара Майя Черненко.

«Красно-черные» на турнир заявились под названием школы, в которой занимаются. Противостояли им «Гепарды», которые вскоре немного сократили отставание и смогли навязать борьбу. Но в итоге все равно уступили — 14:18. За матчем наблюдали президент федерации гандбола Краснодарского края Евгений Трефилов. А также Степан Сидорчук, генеральный директор СКИФа.

«Мы ждем, что юноши, которым сейчас до 16 лет, через лет пять перейдут в нашу команду мастеров дублирующую, а затем пополнят нашу команду СКИФ. И мы вернемся к тем победным традициям, которые были у нас в конце 80-х — начале 90-х, когда мы блистали на самом высоком международном уровне», — сказал генеральный директор ГК СКИФ Степан Сидорчук.

Всего за победу в Кубке губернатора сражаются 6 женских и 6 мужских коллективов до 16 лет. Победители определятся 30 ноября.