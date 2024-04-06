В Краснодаре ограничили движение автомобилей на улице Сормовской

Это необходимо для проведения ремонта трубы водоотведения около многоквартирного дома № 165 рядом с остановкой «Симферопольская» в Комсомольском микрорайоне.

В связи с этим на улице Сормовской ограничили движение транспорта по двум полосам в сторону Селезнева. Завершить ремонтные работы планируют к 8 апреля. После этого рабочие начнут восстанавливать дорожное покрытие на этом участке.

Водителей просят быть внимательнее и учитывать данное ограничение при планировании маршрута через Сормовскую, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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