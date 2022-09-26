В Краснодаре обсудили развитие системы дошкольного образования

Видео канала «Кубань 24»

Работники детских садов вышли на прямую связь со столицей Кубани. Такой телемост прошел впервые.

На встрече в преддверии Дня учителя наградили педагогических работников и руководителей дошкольных учреждений за многолетний и добросовестный труд.

«Мы входим в пору двухнедельного марафона в работе поощрения работников нашей системы отрасли. Завтра будет День воспитателя, он откроет плеяду профессиональных праздников. Мы начнем с телемоста разных детских садов, и конечно, будем говорить о самом важном — о качестве дошкольного образования», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В детских садах сейчас большой упор делается на всестороннее развитие развитие ребенка. Интерактивные игры с привлечением компьютерных технологий делают учебный процесс для детей занимательным. На сегодняшний день система дошкольного образования Кубани насчитывает почти 1,8 тыс. различных учреждений. Их посещают более 270 тыс. воспитанников.