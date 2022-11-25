В Краснодаре обсудили профилактику и борьбу с наркозависимостью
Незаконный оборот наркотиков, случаи отравления и передозировки, и прежде всего, методы профилактики и борьбы с пагубной зависимостью обсудили 25 ноября на совещании в Краснодаре. Его провел замглавы губернатора Александр Власов.
Он совместно с сотрудниками полиции, заместителями глав муниципальных образований, членами антинаркотических комиссий, медиками и общественниками подвели предварительные итоги работы за год. Как и прежде, в зоне особого контроля — подростки.
«Ежегодно собираемся, подводим итоги, и для нас, всех тех, кто занимается этой работой, секретарей, председателей антинаркотической комиссии — это небольшая ротация. И такие мероприятия необходимо проводить в целях образовательного цикла», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
С начала года во всех муниципалитетах края прошло 158 антинаркотических мероприятий. Все они были направлены на снижение уровня смертности и отравлений запрещенных веществ. Кроме подведения итогов, на семинаре наградили лучших заместителей глав и секретарей антинаркотических комиссий. Его приурочили к 15-летию образования краевой и 44 муниципальных комиссий.
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