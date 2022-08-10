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В Краснодаре обсудили, как проходит подготовка к единому дню голосования

Политика
10.08.2022 21:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obsudili-kak-prohodit-podgotovka-k-edinomu-dnyu-golosovaniya
Видео канала «Кубань 24»

Единый день голосования назначен на 11 сентября. В регионе пройдут 102 избирательные кампании.

На выборах депутатов краевого Заксобрания все желающие уже зарегистрированы. В 45 одномандатных округах выдвинули 232 кандидата, из них 217 внесены в окончательные списки. На муниципальных выборах документы представили 738 кандидатов, участие почти 700 утверждено. Как рассказал журналистам председатель избиркома, жалоб на отказы в регистрации не поступило.

«Отказ на региональном уровне был только в отношении кандидата-самовыдвиженца. Он не предоставил необходимое количество подписей. Было где-то на 600 меньше», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Продолжаются агитационные компании кандидатов. Для размещения печатных материалов подготовили почти 4 тыс. площадок.  Кроме того, с 11 июня в крае работает горячая линия, куда избиратели могут обратиться с вопросами. Телефон горячей линии общественного штаба наблюдателей: 8-800-550-02-90.

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