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В Краснодаре обрабатывать дороги от гололеда ночью будут 40 единиц спецтехники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obrabatyvat-dorogi-ot-gololeda-nochyu-budut-40-edinits-spetstehniki
В Краснодаре обрабатывать дороги от гололеда ночью будут 40 единиц спецтехники
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Синоптики прогнозируют в Краснодаре минусовую температуру в ночь на 16 февраля, возможен снег.

На проезжей части возможно образование гололедицы. На мостах и дорогах краевого центра дежурят 40 комбинированных дорожных машин.

Ночью сотрудники коммунальных служб будут следить за состоянием основных магистралей и путепроводов города. При необходимости проезжие части обработают противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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