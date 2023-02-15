В Краснодаре обрабатывать дороги от гололеда ночью будут 40 единиц спецтехники

Синоптики прогнозируют в Краснодаре минусовую температуру в ночь на 16 февраля, возможен снег.

На проезжей части возможно образование гололедицы. На мостах и дорогах краевого центра дежурят 40 комбинированных дорожных машин.

Ночью сотрудники коммунальных служб будут следить за состоянием основных магистралей и путепроводов города. При необходимости проезжие части обработают противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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