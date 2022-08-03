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В Краснодаре обновили дорожную разметку возле 58 школ

Общество
03.08.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obnovili-dorozhnuyu-razmetku-vozle-58-shkol
В Краснодаре обновили дорожную разметку возле 58 школ
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В планах до 1 сентября обновить разметку вблизи 102 школ города.

Возле подъездов к школам наносят новую разметку «Зебра», «40», «20», «Дети». Также обновят линии искусственных неровностей.

Центр мониторинга дорожного движения и транспорта вместе с генподрядной организацией с 1 июля проверяют дороги возле всех школ Краснодара. Специалисты выявят и устранят существующие дорожные дефекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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