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В Краснодаре несколько улиц остались без света из-за аварии на сетях

Происшествия
30.07.2022 13:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-neskolko-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-na-setyah
В Краснодаре несколько улиц остались без света из-за аварии на сетях
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 июля в Прикубанском округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ВК-11» и 32 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Полевая, Ботаническая, Ушакова, Ейское шоссе, Дальняя и другие.

На месте уже работают аварийные бригады.

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