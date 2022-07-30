В Краснодаре несколько улиц остались без света из-за аварии на сетях
Происшествия
30.07.2022 13:49
Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 июля в Прикубанском округе.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ВК-11» и 32 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Полевая, Ботаническая, Ушакова, Ейское шоссе, Дальняя и другие.
На месте уже работают аварийные бригады.
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