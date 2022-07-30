В Краснодаре несколько улиц остались без света из-за аварии на сетях

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 июля в Прикубанском округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ВК-11» и 32 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Полевая, Ботаническая, Ушакова, Ейское шоссе, Дальняя и другие.

На месте уже работают аварийные бригады.