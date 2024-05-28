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В Краснодаре нелегальный мигрант вскрыл сейф «зажавшего» зарплату начальника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nelegalnyj-migrant-vskryl-sejf-zazhavshego-zarplatu-nachalnika
В Краснодаре нелегальный мигрант вскрыл сейф «зажавшего» зарплату начальника
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже полицию Краснодара обратился представитель компании, предоставляющей услуги по отделке на объекте на улице Дальней.

Он рассказал, что с объекта пропали инструменты, а из сейфа — деньги. Ущерб организации он оценил в 286 тыс. рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин Таджикистана. Парень рассказал, что пошел на кражу потому, что работодатель не выплатил зарплату. С помощью угловой шлифовальной машины молодой человек вскрыл сейф с деньгами и унес с объекта инструменты, в том числе перфоратор, дрель, зарядное устройство для аккумулятора и другое. Инструменты он сдал в ломбард за 20 тыс. рублей.

На иностранца завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии. В настоящее время он находится под стражей. Выяснилось также, что молодой человек находился в России незаконно и не был официально трудоустроен. За это в отношении него и работодателя проводится дополнительная проверка, сообщает -пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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