В Краснодаре неизвестные похитили пенсионерку и требовали выкуп у ее сына

Преступление произошло 12 марта. По факту похищения пенсионерки и вымогательстве денег у ее сына возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 70-летней женщине в одном из мессенджеров пришло сообщение якобы от директора библиотеки, в которой она раньше работала. Мошенник просил женщину предоставить документы о ее трудовой деятельности, а также пообщаться с якобы сотрудниками правоохранительных органов и ответить на их вопросы. Затем пожилой женщине позвонили неизвестные, представились правоохранителями и убедили пострадавшую снять деньги со счета и внести их на «безопасный счет». Пенсионерка перевела мошенникам 3,7 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники убедили женщину в том, что ее родственникам грозит опасность, ей надо на время переехать в другой город и прекратить общаться с родными. После того, как женщина перестала общаться с семьей, злоумышленники связались с ее 42-летним сыном и сказали ему, что мать похищена. Они потребовали выкуп в размере 50 тыс. долларов. Аферисты угрожали физической расправой над матерью, если сын не выполнит их требования.

Следователя СКР вместе с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по краю установили местонахождение женщины. Она пряталась в одной из гостиниц Сочи. Сейчас пенсионерка находится дома, угрозы ее жизни нет.

В следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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