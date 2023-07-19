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В Краснодаре нашли труп мужчины в озере на Дмитриевской дамбе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-trup-muzhchiny-v-ozere-na-dmitrievskoj-dambe
В Краснодаре нашли труп мужчины в озере на Дмитриевской дамбе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Тело мужчины в плавках заметили днем 19 июля в Нижнем Покровском озере около офисного здания.

В соцсетях сообщили, что на вид мужчине было около 50 лет. Предположительно, его смерть не связана с криминалом. Вероятней всего, мужчина утонул в озере, где купание запрещено.\

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончанию проверки примут процессуальное решение.

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