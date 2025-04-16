В Краснодаре нашелся сбежавший от бабушки школьник, его искали больше суток

Информация о пропаже 9-летнего мальчика в центре краевой столицы появилась вечером 15 апреля.

По данным Управления МВД России по Краснодару, школьник пропал днем 14 апреля. Он ушел в неизвестном направлении из больницы на улице Митрофана Седина, где был вместе с бабушкой. Позже беглеца заметили на улице Северной, когда он шел в сторону улицы Красной. К поискам подключились правоохранители и члены регионального отряда «Лиза Алерт».

Мальчика нашли сотрудники полка патрульно-постовой службы Краснодара ночью 16 апреля. Ребенок переходил дорогу на улице Уральской, когда его заметили правоохранители. Юного жителя краевого центра передали родственникам, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару в Telegram.

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