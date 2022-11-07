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В Краснодаре наградили участников фестиваля театров кукол «Патриот»

Общество
07.11.2022 21:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-uchastnikov-festivalya-teatrov-kukol-patriot
Видео канала «Кубань 24»

Лучшие постановки страны показали на краснодарской сцене.

Около 50 заявок — и только 6 финалистов. Участники представили патриотические спектакли. Оценить работы предложили не только жюри, но и зрителям.

«Смотрели эти спектакли вместе с ними, оценивали, как смотрит зритель. Не только наша оценка была важна, и поэтому на основе этой реакции, наших вкусов, наших предпочтений, были уже выведены результаты фестиваля», — рассказал режиссер-постановщик Московского театра кукол Валерий Баджи.

Учредитель фестиваля — министерство культуры Краснодарского края. Призы участникам вручила его глава Виктория Лапина.

«Само название нашего фестиваля, первого фестиваля театров кукол — «Патриот», говорит само за себя. Потому что сегодня чувства патриотизма, чувства национальной гордости немного не хватает нашей молодежи», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Первое место заняли артисты Мытищенского театра кукол. Они представили спектакль под названием «Сергий Радонежский».

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