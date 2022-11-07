В Краснодаре наградили участников фестиваля театров кукол «Патриот»
Лучшие постановки страны показали на краснодарской сцене.
Около 50 заявок — и только 6 финалистов. Участники представили патриотические спектакли. Оценить работы предложили не только жюри, но и зрителям.
«Смотрели эти спектакли вместе с ними, оценивали, как смотрит зритель. Не только наша оценка была важна, и поэтому на основе этой реакции, наших вкусов, наших предпочтений, были уже выведены результаты фестиваля», — рассказал режиссер-постановщик Московского театра кукол Валерий Баджи.
Учредитель фестиваля — министерство культуры Краснодарского края. Призы участникам вручила его глава Виктория Лапина.
«Само название нашего фестиваля, первого фестиваля театров кукол — «Патриот», говорит само за себя. Потому что сегодня чувства патриотизма, чувства национальной гордости немного не хватает нашей молодежи», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
Первое место заняли артисты Мытищенского театра кукол. Они представили спектакль под названием «Сергий Радонежский».
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