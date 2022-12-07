В Краснодаре наградили победителей краевого конкурса фотографий и картин природы Кубани
Лучшие образцы представили на выставке в художественном музее имени Коваленко. Среди авторов были как взрослые, так и дети.
«Я попросил папу, чтобы мы поехали в заповедник около Жиряковой балки, и я на свой телефон сфотографировал. Речка была красивая, и я захотел победить», — рассказал победитель в номинации «Фотография» Дмитрий Быстрянцев.
«Хотел этой работай показать, что не только растения бывают особо охраняемые, но еще есть и такие парки. Для меня очень приятно стать победителем. И я не ожидал, что выиграю», — поделился победитель в номинации «Фотография» Иван Ушаков.
Идея конкурса — напомнить кубанцам о необходимости беречь природу родного края и ее богатства. Это творческое состязание проводят в седьмой раз.
«Это уже такая традиция. Участвовать в конкурсе престижно, и с каждым годом число участников у нас все время возрастает. Каждый год устраиваем такую выставку, где любой желающий бесплатно может посмотреть на то, насколько красива природа Кубани, насколько у нас разнообразны особо охраняемые природные территории», — сообщила начальник управления министерства природных ресурсов Краснодарского края Дарья Заякина.
Победителям конкурса вручили дипломы и экземпляры Красной книги Краснодарского края.
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