В Краснодаре наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества»

Краевой конкурс проводят в рамках национального проекта «Производительность труда». В этом году на него поступило 30 заявок. В их числе оказалась и начальник отдела адаптации развития персонала курорта «Красная Поляна» Евгения Молокова.

Девушка стала победителем в номинации «Наставничество в индустрии гостеприимства» регионального этапа конкурса.

«Это признание, это мотивация делать дальше что-то лучшее. И это обмен практиками. Можно внедрить что-то у себя на местах, и кому-то будет интересен мой опыт», — делится победитель в номинации «Наставничество в индустрии гостеприимства» Евгения Молокова.

«Мы подвели итоги национального проекта, у нас наблюдается хороший результат: за период с 2019 по 2023 год экономический эффект 88 млрд рублей — это то, что предприятия дополнительно заработали благодаря росту производительности труда», — сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Дипломы вручили наставникам из отраслей ЖКХ, виноделия, обрабатывающей промышленности и туризма. Теперь победители представят Кубань на федеральном этапе всероссийского конкурса.