В Краснодаре наградили победителей конкурса «Деньги — не игрушка»

В музее имени Коваленко состоялась церемония награждения призеров и лауреатов конкурса «Деньги — не игрушка». Участниками стали дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Жюри оценило около 500 работ, представленных в пяти номинациях на темы финансового просвещения. Победители каждой категории получили дипломы и подарки от спонсоров. Организатором конкурса выступило министерство экономики края.

«На самом деле мероприятий в рамках финансовой грамотности проводят очень много, как и этот конкурс, — порядка 20 тыс. мероприятий онлайн и очных. Чем интересен этот конкурс, так это тем, что он сконцентрирован на детей и молодежь Краснодарского края», — отметил заместитель министра экономики края Игорь Красавин.

«Меня очень интересует финансовая грамотность, и в будущем я думаю, что пойду по этой специальности. Было интересно придумывать самой идею, искать какие-то зацепки, за что можно зацепиться и что вообще можно нарисовать, изобразить», — поделилась своими впечатлениями участница конкурса Александра Тютрина.

В рамках церемонии была организована выставка, где гости могли познакомиться с творчеством конкурсантов. Лучшие работы участников попали на страницы календарей от министерства экономики.

