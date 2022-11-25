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В Краснодаре наградили лучших ветеринаров региона

Общество
25.11.2022 17:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-luchshih-veterinarov-regiona
Видео канала «Кубань 24»

Эта служба отметила 188-летие со дня основания.

Благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний труд и профессиональные достижения вручили 63 сотрудникам. Всего же в ветеринарной службе края трудятся более 3 тыс. человек.

«Ветеринария — это призвание. Все, кто трудится, действительно, имеют призвание. Будь это ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, ветеринарный санитар. Либо сотрудники, которые трудятся у нас в ветеринарных лабораториях. Они архиважную работу делают», — сказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

Церемония награждения прошла в актовом зале зооинженерного факультета Кубанского государственного аграрного университета. Именно здесь впервые в регионе начали обучать ветеринарных врачей. Сегодня на факультете учится более 500 студентов.

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