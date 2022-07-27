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В Краснодаре наградили лучших работников торговли

Общество
27.07.2022 20:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-luchshih-rabotnikov-torgovli
Видео канала «Кубань 24»

Работников торговли Краснодарского края поздравили с профессиональным праздником. Больше 100 человек получили почетные грамоты и благодарности.

Наиболее отличившихся отметили медалями заслуженного специалиста отрасли. Также на церемонии подвели итоги потребсферы за последние пять лет. За это время оборот розничной торговли увеличился почти на 50% и составил 2 трлн рублей.

«В 2022 году, испытывая очередной удар по экономике, потребительская сфера вновь продемонстрировала невероятную стойкость  и гибкость. Сегодня мы не только сохраняем позиции, но и наращиваем. Мы создаем ярмарки наших производителей в Москве, налаживаем эффективное взаимодействие с субъектами ЮФО. Это говорит о запасе прочности и высоких перспективах развития потребительской сферы Краснодарского края», — сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Особую благодарность выразили предпринимателям. По словам главы краевого департамента, с их помощью на Кубани создано около 60 тыс. объектов торговли и 570 тыс. рабочих мест.

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