Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре наградили лучших работников среднего профессионального образования

Общество
30.09.2022 19:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-luchshih-rabotnikov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День среднего профессионального образования в этом году в России отмечают впервые. Указом президента РФ его установили 2 октября.

Церемония награждения работников сферы среднего профессионального образования состоялась в краевом Доме культуры учащейся молодежи, ее посетила вице-губернатор Анна Минькова.

По словам Анны Миньковой, Кубани по числу учреждений среднего профессионального образования и учащихся находится на втором месте в России среди других регионов. В регионе 134 учреждения, в которых учатся более 144 тыс. студентов и работают более 8 тыс. педагогов производственного обучения. Кроме того, Краснодарский край один из первых вошел в проект «Профессионалитет» и обучает специалистов в сфере виноделия и АПК.

«В следующем году начнем обучать ребят в IT. В модернизацию учреждений вложили 600 млн рублей. Многие техникумы и колледжи сейчас выглядят как настоящие индустриальные парки, из которых выпускаются высококлассные специалисты. Сейчас все больше школьников хотят обучиться востребованным профессиям, именно поэтому они отправляются за качественными знаниями в колледжи и техникумы», — рассказала Анна Минькова.

За 4 года в крае создали 77 современных лабораторий и мастерских в направлении строительства, сферы обслуживания, промышленных технологий, энергетики, сельского хозяйства, где студенты могут получают востребованные на рынке труда навыки.

Работников системы среднего профессионального образования наградили медалями, нагрудными знаками, благодарностями и почетными грамотами. Десять человек получили звание «Почетный работник сферы образования РФ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в техникумах и колледжах Кубани по нацпроекту открыли еще 4 мастерские профессиональной подготовки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях