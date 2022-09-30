В Краснодаре наградили лучших работников среднего профессионального образования

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День среднего профессионального образования в этом году в России отмечают впервые. Указом президента РФ его установили 2 октября.

Церемония награждения работников сферы среднего профессионального образования состоялась в краевом Доме культуры учащейся молодежи, ее посетила вице-губернатор Анна Минькова.

По словам Анны Миньковой, Кубани по числу учреждений среднего профессионального образования и учащихся находится на втором месте в России среди других регионов. В регионе 134 учреждения, в которых учатся более 144 тыс. студентов и работают более 8 тыс. педагогов производственного обучения. Кроме того, Краснодарский край один из первых вошел в проект «Профессионалитет» и обучает специалистов в сфере виноделия и АПК.

«В следующем году начнем обучать ребят в IT. В модернизацию учреждений вложили 600 млн рублей. Многие техникумы и колледжи сейчас выглядят как настоящие индустриальные парки, из которых выпускаются высококлассные специалисты. Сейчас все больше школьников хотят обучиться востребованным профессиям, именно поэтому они отправляются за качественными знаниями в колледжи и техникумы», — рассказала Анна Минькова.

За 4 года в крае создали 77 современных лабораторий и мастерских в направлении строительства, сферы обслуживания, промышленных технологий, энергетики, сельского хозяйства, где студенты могут получают востребованные на рынке труда навыки.

Работников системы среднего профессионального образования наградили медалями, нагрудными знаками, благодарностями и почетными грамотами. Десять человек получили звание «Почетный работник сферы образования РФ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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