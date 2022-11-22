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В Краснодаре наградили членов территориальных и участковых избирательных комиссий

Общество
22.11.2022 17:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-chlenov-territorialnyh-i-uchastkovyh-izbiratelnyh-komissij
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Медалями, почетными грамотами и благодарностями отметили самых активных работников сферы организации и проведения выборов.

Событие приурочили ко Дню избирательной системы Краснодарского края. Сейчас в ней трудится без малого 34 тыс. человек.

«Это одна из крупнейших избирательных систем, одна из самых динамично развивающихся систем по количеству избирателей и росту избирательных комиссий. В этом году мы формируем четыре новых избирательных комиссии. Наша задача сегодня — поощрить лучших из лучших, кто отработал на совесть в этот год», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Такие собрания еще и повод определиться с целями и задачами на ближайшее будущее. Впереди целая череда муниципальных избирательных кампаний. А в следующем году краевой избирком начнет готовиться к выборам президента Российской Федерации, которые пройдут в 2024 году.

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