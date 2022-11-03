В Краснодаре наградили 100 лучших выпускников кадровой школы «Продвижение»

Видео канала «Кубань 24»

Их собрали в коворкинговом центре «Точка кипения». В проекте приняли участие студенты университетов, колледжей и техникумов.

На протяжении нескольких месяцев они обучались по двум направлениям: «Школа вожатых» и «Сервис в объектах санаторно-курортной отрасли».

«Эта молодежь креативна, она заряжена на результат. Практически 9 млн человек за летний период, что больше, чем в прошлом году за этот же период. Мы этот пик прошли в том числе благодаря результатам кадровой школы», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Обучение можно было пройти и на специальной онлайн-платформе. Там выложено около 30 видеоуроков.

«Я жду следующего лета с максимальным нетерпением. Я безумно благодарна «Продвижению» и данному проекту за то, что подарили мне эти эмоции. И я смогла обучиться в такой замечательной организации», — рассказала победитель в номинации «Самый творческий вожатый» Милана.

Участниками проекта в этом году стали более 2 тыс. учащихся из разных районов Краснодарского края. Партнерами школы «Продвижение» выступили 16 объектов детского отдыха и оздоровления.