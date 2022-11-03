Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре наградили 100 лучших выпускников кадровой школы «Продвижение»

Экономика
03.11.2022 15:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-100-luchshih-vypusknikov-kadrovoj-shkoly-prodvizhenie
Видео канала «Кубань 24»

Их собрали в коворкинговом центре «Точка кипения». В проекте приняли участие студенты университетов, колледжей и техникумов.

На протяжении нескольких месяцев они обучались по двум  направлениям: «Школа вожатых» и «Сервис в объектах санаторно-курортной отрасли».

«Эта молодежь креативна, она заряжена на результат. Практически 9 млн человек за летний период, что больше, чем в прошлом году за этот же период. Мы этот пик прошли в том числе благодаря результатам кадровой школы», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Обучение можно было пройти и на специальной онлайн-платформе. Там выложено около 30 видеоуроков.

«Я жду следующего лета с максимальным нетерпением. Я безумно благодарна «Продвижению» и данному проекту за то, что подарили мне эти эмоции. И я смогла обучиться в такой замечательной организации», — рассказала победитель в номинации «Самый творческий вожатый» Милана.

Участниками проекта в этом году стали более 2 тыс. учащихся из разных районов Краснодарского края. Партнерами школы «Продвижение» выступили 16 объектов детского отдыха и оздоровления.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Севастополе возбудили дело о выброшенных в море дрессированных дельфинах
  3. В Туапсе нашли подозреваемого в убийстве женщины, из ревности он ранил ее приятеля и себя
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Опрос: более половины краснодарцев не верят в снижение цен в «черную пятницу»
  6. В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске
Прямой эфир
Мы в соцсетях