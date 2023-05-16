В Краснодаре начался суд над экс-начальником отдела угрозыска УВД Анапы по делу «банды Зиринова»

В Краснодарском краевом суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником банды Сергея Зиринова.

По данным картотеки Краснодарского краевого суда, Игоря Нехаенко обвиняют по четырем статьям: в бандитизме, в незаконном обороте оружия, убийстве и покушении на убийство.

Защита во время предварительного заседания попросила вернуть дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Суд не стал возвращать дело прокурору, а признал ошибку технической и сам внес исправления.

Подсудимый завил ходатайство о том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных. Их отбор начнут 20 июня. Суд разрешил обвиняемому два месяца на изучение дела, которое состоит из 65 томов.

Экс-начальника отдела уголовного розыска УМВД по Анапе Игоря Нехаенко задержали в марте 2022 года. До этого он в течение 9 лет находился в федеральном розыске. Во время предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший депутат ЗСК Сергей Зиринов в 1999 году создал преступную группировку. В банду входили сотрудники суда и милиции. До 2013 года участники банды совершили убийства генерального директора ЗАО «Санаторий «Малая бухта»» и его жены, директора ООО «Товары для детей», а также пытались убить заместителя атамана Анапского городского казачьего общества и застрелили его водителя.

Суд приговорил Зиринова к 22 годам колонии. После апелляции срок заключения Зиринову сократили на два месяца — с 22 лет до 21 года и десяти месяцев колонии строгого режима.