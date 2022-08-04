В Краснодаре начали ямочный ремонт двух улиц в Новознаменском жилом районе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

По просьбе местных жителей стартовал ямочный ремонт улиц Богатырской и Семеновской. По обеим улицам проходят маршруты общественного транспорта.

На улице Богатырской ямочный ремонт будут выполнять на участке от Сечевой до Угловой, на улице Семеновской — от Войсковой до Богатырской.

Всего с начала года в краевой столице устранили разрушения покрытия на 199 участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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