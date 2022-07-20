В Краснодаре начали реконструкцию улицы Батуринской
Общество
20.07.2022 20:05
Улица Батуринская связывает микрорайон Губернский и поселок Краснодарский. Ее приведут в порядок на участке от Кирилла Россинского до Семигорской.
Сейчас на этом участке улицы Батуринской находится только бетонный тротуар с освещением. Рабочие уже приступили к геодезическим работам и разработке грунта на этом отрезке улицы.
В рамках проекта реконструкции на Батуринской планируют создать четырехполосную проезжую часть, велодорожки, ливневки и тротуары шириной 2,25 м по обеим сторонам.
Также в августе на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Кирилла Россинского и Батуринской установят светофоры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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