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В Краснодаре начали реконструкцию улицы Батуринской

Общество
20.07.2022 20:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-rekonstruktsiyu-ulitsy-baturinskoj
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Улица Батуринская связывает микрорайон Губернский и поселок Краснодарский. Ее приведут в порядок на участке от Кирилла Россинского до Семигорской.

Сейчас на этом участке улицы Батуринской находится только бетонный тротуар с освещением. Рабочие уже приступили к геодезическим работам и разработке грунта на этом отрезке улицы.

В рамках проекта реконструкции на Батуринской планируют создать четырехполосную проезжую часть, велодорожки, ливневки и тротуары шириной 2,25 м по обеим сторонам.

Также в августе на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Кирилла Россинского и Батуринской установят светофоры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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