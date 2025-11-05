В Краснодаре началась масштабная реконструкция здания Сенного рынка

Капремонт временно изменил привычный уклад. Часть продавцов сменила локации, и теперь покупателям приходится искать привычные продукты. Но результаты ремонта должны оправдать эти неудобства.

Светлана Марченко торгует медом на Сенном рынке более 30 лет. Уже три поколения семьи занимаются этим ремеслом. Капитальный ремонт здания для них — долгожданное событие.

«Мы хотели бы, чтобы было красивее, интереснее, современнее. Мы потерпим пока эти неудобства», — делится продавец Светлана Марченко.

Рабочие уже приступили к демонтажу торговых павильонов внутри здания. Некоторые продавцы из-за этого сменили свои локации, а их прежние места затянули пленкой. История рынка корнями уходит в XIX век — момент своего появления. В прошлом Скотский, а сейчас Сенной рынок свою особенность в виде остекленного купола получил в 1980-х годах. Администрация рынка сообщила, что купол будет сохранен.

«Преобразится и второй этаж Сенного рынка. Сейчас здесь продают одежду, а в будущем в этом павильоне создадут детскую зону. Краснодарцы смогут не только приобрести покупки, но и комфортно отдохнуть. Для этого по проекту будет выделено место под кафе», — рассказывает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Торговые ряды будут распределены по группам продукции. Мясной отдел перенесут на первый этаж и полностью обновят рыбный. Территорию вокруг рынка приведут в порядок — высадят деревья и организуют парковку. В планы входит полный ремонт кровли, фасада и остекления. Вместе с этим усовершенствуют и инженерные сети.

«Рынок сохранит свою основную функцию, но будет значительно модернизирован и оптимизирован: улучшится система навигации, установят новые витрины», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Администрация Сенного рынка отмечает, что это место будет притягивать как взрослых, так и молодежь. Оно будет социально ориентированным и доступным. Во время ремонта торговые точки не прекратят работу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», планируется, что рынок в обновленном виде краснодарцы смогут увидеть уже в конце 2027 года.

