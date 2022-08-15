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В Краснодаре набор детей в секции, кружки и творческие объединения продлится до 1 сентября

Общество
15.08.2022 09:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nabor-detej-v-sektsii-kruzhki-i-tvorcheskie-obedineniya-prodlitsya-do-1-sentyabrya
Видео канала «Кубань 24»

Заявления можно подать через портал «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». Родителям нужно выбрать на сайте свой город и ознакомиться со списком возможных хобби для ребенка.

После подачи заявления система его обработает, на связь выйдет представитель выбранной организации. Специалист расскажет о предстоящих занятиях и ответит на интересующие вопросы.

Секций и кружков в Краснодаре много. Есть и те, что предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения дополнительного образования функционируют как на базе общеобразовательных школ, так и отдельно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году в Краснодаре создали 3 тыс. мест в кружках и секциях.

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