В Краснодаре набор детей в секции, кружки и творческие объединения продлится до 1 сентября

Видео канала «Кубань 24»

Заявления можно подать через портал «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». Родителям нужно выбрать на сайте свой город и ознакомиться со списком возможных хобби для ребенка.

После подачи заявления система его обработает, на связь выйдет представитель выбранной организации. Специалист расскажет о предстоящих занятиях и ответит на интересующие вопросы.

Секций и кружков в Краснодаре много. Есть и те, что предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения дополнительного образования функционируют как на базе общеобразовательных школ, так и отдельно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году в Краснодаре создали 3 тыс. мест в кружках и секциях.