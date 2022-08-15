В Краснодаре набор детей в секции, кружки и творческие объединения продлится до 1 сентября
Общество
15.08.2022 09:58
Заявления можно подать через портал «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». Родителям нужно выбрать на сайте свой город и ознакомиться со списком возможных хобби для ребенка.
После подачи заявления система его обработает, на связь выйдет представитель выбранной организации. Специалист расскажет о предстоящих занятиях и ответит на интересующие вопросы.
Секций и кружков в Краснодаре много. Есть и те, что предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения дополнительного образования функционируют как на базе общеобразовательных школ, так и отдельно.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году в Краснодаре создали 3 тыс. мест в кружках и секциях.
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