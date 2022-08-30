В Краснодаре на заседании общественного штаба обсудили ход предвыборной агитации

Видео канала «Кубань 24»

Подготовка к единому дню голосования на финальном этапе. В Краснодаре прошло заседание общественного штаба по выборам. На нем обсудили ход предвыборной агитации.

Главным событием заседания стало подписание протокола о взаимодействии общественной палаты края с избирательными комиссиями. По этому документу определят порядок работы во время выборов. Например, утверждена видеофиксация процесса голосования. Кроме того, в тексте закреплено, как избирательная комиссия будет взаимодействовать с наблюдателями. Протокол подписали председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко и председатель общественной палаты края Любовь Попова.

«Каждая избирательная кампания нуждается в корректировке, вот и сегодня договорились подписать новый договор, со всеми нюансами, связанные с этой избирательной кампанией, с новыми формами наблюдения, развитием нового законодательства, новыми формами видеофиксации», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

«Агитационная кампания сейчас в самом разгаре. Предвыборные материалы можно увидеть по всему краю — на баннерах, в листовках. Информация о кандидатах также транслируется по радио и на телевидении. Для этого кандидаты представили в избирком по 17 материалов. Кстати, любой житель может сделать замечание, если считает, что реклама нарушает закон. В этом году в избирком уже поступило около 30 жалоб», — сказала корреспондент Анна Мальгина.

«Мы знаем, что выборы будут высококонкурентными. В Законодательное собрание Краснодарского края от политических партий идет 16 человек на один мандат. По другим направлениям тоже 4-5 человек на один мандат», — сказала председатель общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Для контроля за предвыборной гонкой есть специальный регламент, который обязаны соблюдать кандидаты. Заканчивается агитация 8 сентября. Однако есть и исключения. Например, стационарные плакаты, которые находятся более чем в 50 м от избирательного участка убирать не обязательно.

Выборы в этом году будут проходить три дня — 9, 10 и 11 сентября. Проголосовать сможет каждый житель Кубани на избирательном участке, который надо заранее выбрать.