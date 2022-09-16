В Краснодаре на выставке «Открой глаза» представлены работы фотографа из Донецка

Видео канала «Кубань 24»

Заглянуть в глаза прославленным героям Донбасса могут краснодарцы на фотовыставке «Открой глаза». На снимках — павшие Гиви, Моторола, Батя.

И мирные граждане Донецкой народной республики, которые каждый день выживают под снарядами ВСУ. Всмотреться в их глаза приходят и молодежь, и люди старшего возраста. Некоторые — целыми семьями. Организатором выставки стало региональное отделение Народного фронта.

«Сама по себе выставка — с особым смыслом. Она отражает судьбы людей, которые живут на Донбассе. Мы надеемся на то, что краснодарцы и гости Кубани не окажутся равнодушны и каждый сможет и захочет оказать посильную помощь», — сказала координатор краевого исполкома ОНФ в Краснодарском крае Юлия Третьяк.

На выставке представлены работы военкоров. Автор большинства из них — известный фотограф из Донецка Денис Григорюк. Ознакомиться с работами мастеров военного репортажа можно будет еще в течение трех дней.