В Краснодаре на выборах депутатов ЗСК проголосовал митрополит Григорий
Общество
09.09.2022 20:49
На избирательный участок 9 сентября пришел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
Он исполнил свой гражданский долг в краснодарской школе № 6. Владыка призвал всех жителей Краснодарского края принять участие в выборах.
«Прийти на избирательные участки и проголосовать, отдать свой голос за того депутата, который вам ближе. Через это все мы участвуем в управлении нашей страной», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
Митрополит выразил уверенность, что победят на выборах люди, которые смогут принести реальную пользу краю.
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