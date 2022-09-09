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В Краснодаре на выборах депутатов ЗСК проголосовал митрополит Григорий

Общество
09.09.2022 20:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-vyborah-deputatov-zsk-progolosoval-mitropolit-grigorij
Видео канала «Кубань 24»

На избирательный участок 9 сентября пришел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Он исполнил свой гражданский долг в краснодарской школе № 6. Владыка призвал всех жителей Краснодарского края принять участие в выборах.

«Прийти на избирательные участки и проголосовать, отдать свой голос за того депутата, который вам ближе. Через это все мы участвуем в управлении нашей страной», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Митрополит выразил уверенность, что победят на выборах люди, которые смогут принести реальную пользу краю.

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