В Краснодаре на выборах депутатов ЗСК проголосовал митрополит Григорий

Видео канала «Кубань 24»

На избирательный участок 9 сентября пришел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Он исполнил свой гражданский долг в краснодарской школе № 6. Владыка призвал всех жителей Краснодарского края принять участие в выборах.

«Прийти на избирательные участки и проголосовать, отдать свой голос за того депутата, который вам ближе. Через это все мы участвуем в управлении нашей страной», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Митрополит выразил уверенность, что победят на выборах люди, которые смогут принести реальную пользу краю.