В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в организацию движения введут в предстоящие выходные.

С 3 октября будет запрещен левый поворот с улицы Восточно-Кругликовской на улицу имени 40-летия Победы по направлению в сторону улицы Российской. Также будут изменены правила выезда в ЖК «Панорама» — будет запрещен левый поворот с улицы Восточно-Кругликовской.

На другом въезде в «Панораму» установят дополнительную секцию на светофоре для организации левого поворота с улицы Восточно-Кругликовской.

Эти меры принимают для минимизации заторов на этом участке дороги. Реорганизация дорожного движения не затронет работу общественного транспорта.

Работы планируют завершить за выходные. Ночью изменят линии дорожной разметки, а днем перенастроят светофоры с учетом изменений организации дорожного движения на всех трех участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее с новой схемой движения можно ознакомиться здесь.