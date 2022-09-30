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В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения

Общество
30.09.2022 20:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-treh-uchastkah-ulitsy-vostochno-kruglikovskoj-izmenyat-shemu-dvizheniya
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в организацию движения введут в предстоящие выходные.

С 3 октября будет запрещен левый поворот с улицы Восточно-Кругликовской на улицу имени 40-летия Победы по направлению в сторону улицы Российской. Также будут изменены правила выезда в ЖК «Панорама» — будет запрещен левый поворот с улицы Восточно-Кругликовской.

На другом въезде в «Панораму» установят дополнительную секцию на светофоре для организации левого поворота с улицы Восточно-Кругликовской.

Эти меры принимают для минимизации заторов на этом участке дороги. Реорганизация дорожного движения не затронет работу общественного транспорта.

Работы планируют завершить за выходные. Ночью изменят линии дорожной разметки, а днем перенастроят светофоры с учетом изменений организации дорожного движения на всех трех участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее с новой схемой движения можно ознакомиться здесь. 

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