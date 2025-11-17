В Краснодаре на территории школы №111 появилась аллея памяти участников СВО

Первые 50 берез высадили сами бойцы вместе с учениками, их родителями, юнармейцами и жителями города.

Идея получила поддержку от подшефной военной части, которая передала саженцы для закладки аллеи.

Для школьников это не просто экологическая акция. Ребята признаются: участие в высадке деревьев вызывает чувство гордости — теперь о героях можно будет узнавать не только из учебников, но и, буквально, глядя на живые символы их подвига.

Директор школы Анастасия Панченко отметила, что к маю каждое дерево получит имя одного из погибших бойцов. Ученики проведут поисковую работу, соберут сведения о героях и свяжутся с их семьями. Так аллея станет не только зеленым украшением школьной территории, но и местом персональной памяти о людях, которые отдали жизнь за Родину.

