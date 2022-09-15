В Краснодаре на пресс-конференции обсудили внедрение стандартов экспорта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань продолжает успешно внедрять стандарты экспорта. О том, как расширить возможности для торговли продукцией краевых производителей в других регионах страны, говорили на пресс-конференции в Краснодаре.

Ее провел вице-губернатор края Александр Руппель совместно с Российским экспортным центром. Он отметил, что в регионе уже реализовано 12 из 15 элементов стандарта.

«Сегодня в крае сформирована эффективная система поддержки наших экспортеров с набором финансовых, информационных и административных мер. В ней как специализированные региональные институты, профильные органы государственной власти региона со своим набором уникальных мер, так и отраслевые объединения. Мы также вошли в число первых регионов России, запустивших акселерационный проект «Экспортный форсаж», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Региональный экспортный стандарт закрепляет меры поддержки предприятий для расширения географии поставок продукции по всей стране. Сейчас по этому показателю Кубань занимает лидирующее место в Южном Федеральном округу и 7-е в России. Лучшие товаропроизводители реализуют свою продукцию под знаком качества «Сделано на Кубани».