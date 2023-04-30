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В Краснодаре на майские праздники ввели режим повышенной готовности

Общество
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В Краснодаре на майские праздники ввели режим повышенной готовности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Режим «Повышенная готовность» на территории краевой столицы действует с 29 апреля до 10 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Краснодар», — говорится в постановлении.

Согласно документу, местный уровень реагирования в Краснодаре установили на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

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