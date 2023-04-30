В Краснодаре на майские праздники ввели режим повышенной готовности

Режим «Повышенная готовность» на территории краевой столицы действует с 29 апреля до 10 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Краснодар», — говорится в постановлении.

Согласно документу, местный уровень реагирования в Краснодаре установили на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Читайте также: шашлыки на природе отменяются: в Новороссийске на майские праздники запретили костры в лесу.