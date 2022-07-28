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В Краснодаре на конкурс «Лидеры Кубани» поступило уже 400 заявок

Общество
28.07.2022 08:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-konkurs-lidery-kubani-postupilo-uzhe-400-zayavok
Видео канала «Кубань 24»

Зарегистрироваться на участие в проекте можно до 14 августа. Вместе с документами необходимо отправить видео с идеями по развитию Краснодарского края.

Заявки принимаются на на сайте конкурса. Дистанционные испытания стартуют 15 августа и продлятся неделю, а затем начнутся полуфиналы по отраслям. Конкурсантам предстоит решать управленческие задачи и разрабатывать бизнес-кейсы.

Победители конкурса смогут пройти стажировку в крупнейших частных и государственных организациях, попадут в резерв управленческих кадров региона. Также для них предусмотрена премия величиной в 500 тыс. рублей на обучение в лучших вузах страны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовал юбилейный сезон конкурса «Лидеры Кубани».

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