В Краснодаре на балконе многоэтажки в покрышке поселился пчелиный улей

Видео канала «Кубань 24»

О необычном инциденте рассказали жители Фестивального микрорайона. Пчелы облюбовали старую покрышку на балконе и сделали в ней соты.

Самостоятельно навести порядок на стихийной пасеке хозяева квартиры не смогли и вызвали специалиста. Помимо щедрого медового урожая, в шине обнаружили пчелиный расплод. Соты срезали и пчел бережно перенесли в новое гнездо.

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