Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре на балконе многоэтажки в покрышке поселился пчелиный улей

Общество
04.08.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-balkone-mnogoetazhki-v-pokryshke-poselilsya-pchelinyj-ulej
Видео канала «Кубань 24»

О необычном инциденте рассказали жители Фестивального микрорайона. Пчелы облюбовали старую покрышку на балконе и сделали в ней соты.

Самостоятельно навести порядок на стихийной пасеке хозяева квартиры не смогли и вызвали специалиста. Помимо щедрого медового урожая, в шине обнаружили пчелиный расплод. Соты срезали и пчел бережно перенесли в новое гнездо.

Читайте также: в Тбилисском районе из-за обработки полей химикатами произошел массовый мор пчел.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях