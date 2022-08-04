В Краснодаре на балконе многоэтажки в покрышке поселился пчелиный улей
Общество
04.08.2022 08:45
О необычном инциденте рассказали жители Фестивального микрорайона. Пчелы облюбовали старую покрышку на балконе и сделали в ней соты.
Самостоятельно навести порядок на стихийной пасеке хозяева квартиры не смогли и вызвали специалиста. Помимо щедрого медового урожая, в шине обнаружили пчелиный расплод. Соты срезали и пчел бережно перенесли в новое гнездо.
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