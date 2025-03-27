В Краснодаре на 20 лет посадили педофила, развратившего детей из своей семьи

Краснодарский краевой суд 27 марта вынес приговор в отношении 50-летнего мужчины, которого обвиняли в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Следствие и суд установили, что в марте и в августе 2021 года мужчина у себя дома совершил в отношении малолетней дочери своей сожительницы преступления сексуального характера. В 2022 и в 2023 году злоумышленник совершал преступления сексуального характера в отношении детей своих родственников — мальчика и девочки в возрасте 6 и 9 лет. Кроме того, еще в 2018 году злоумышленник совершил аналогичные преступления в отношении другой 9-летней девочки из этой семьи.

Возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Расследование провел следственный отдел по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимый вину признал частично. Суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые 3 года он будет находиться в тюрьме. Также осужденному запретили на 20 лет работать с детьми. Суд также назначил ему принудительное лечение. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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